DEAŞ’ın kripto para hücrelerine baskın! İşte teröristlerin faaliyetleri…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın Finans Hücreleri'ne operasyon düzenledi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce yapıldı.







Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemelerde; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kripto para adreslerinin, terör örgütü bağlantılı bazı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların Silahlı Terör Örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi.







16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON…



Açık kaynak ve MASAK verilerinde; söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu paraların Silahlı Terör Örgütü DEAŞ mensuplarına aktarıldığı saptandı.







İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlar düzenlendi. 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.







Şüphelilerin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza ve inceleme altına alındı. Ayrıca şüphelilerin, geçmişte terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkileri olduğu da saptandı.

