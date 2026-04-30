İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Operasyon kapsamında ayrıca 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.

