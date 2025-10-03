Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 3.10.2025 11:31

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan ve aktif görevde bulunan 5 şüpheli doktor yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Konya ve Mardin'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tamamı aktif doktorluk yapan 5 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTÜN TUS KAMPINA KATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin örgütün yurtlarında ders çalışma adı altında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları tespit edilerek örgüt imamı ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, terör örgütünün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve Bankasya hesaplarının olduğu iddia edildi. Şüphelilerin örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanlarının da olduğu öne sürüldü.

5 ŞÜPHELİ DOKTOR YAKALANDI

Tamamı aktif doktorluk yapan 3'ü kamu 2'si özel sektörde çalışan 5 şüpheli doktor İstanbul, Konya ve Mardin'de toplam 6 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

