Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 3 ilde mali operasyon: 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:36

İstanbul merkezli 3 ilde mali operasyon: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mali polis, sermaye piyasası mevzuatına aykırı şekilde faaliyet gösteren ve vatandaşları mağdur etme potansiyeli taşıyan bir şebekeye karşı düğmeye bastı. 3 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
İstanbul merkezli 3 ilde mali operasyon: 5 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarının yasa dışı işlemlerde kullanıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, bu hesaplar aracılığıyla hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet siteleri üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

25 Mart günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Muğla'yı kapsayan 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hedefteki 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ederken polis finansal ağın bağlantılarına yönelik işlemlerinin çok yönlü olarak sürdürüyor.

İstanbul merkezli 3 ilde mali operasyon: 5 şüpheli yakalandı
