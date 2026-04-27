Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.04.2026 08:47

İstanbul merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin firma sahiplerinden cezai işlem uygulanmaması karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi.

DHA
İstanbul merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Vergi Denetim Kurulu'na yönelik daha önce 3 dalga halinde yürütülen suç örgütü soruşturmasının 3'üncü dalgasında ele geçirilen telefonlar bilirkişi tarafından incelendi. İncelemelerde çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, şüphelilerin firma sahipleriyle irtibata geçerek cezai yaptırımlardan kurtulma karşılığında rüşvet talep ettikleri ve menfaat temin ettikleri belirlendi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

İstanbul merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
