Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu! 24 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:01

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 40 araca el konuldu.

DHA Yaşam
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; ağır hasar alan, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirildiği belirlendi.

40 ARACA EL KONULDU

Bu yöntemle kimlik bilgileri değiştirilen araçların gerçek durumlarının gizlenerek satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

