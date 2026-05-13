İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı naylon fatura operasyonu: 24 gözaltı

Giriş Tarihi: 13.05.2026 08:54 Son Güncelleme: 13.05.2026 08:55

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dev operasyonda, paravan şirketler üzerinden piyasaya sahte fatura süren şebekeye baskın düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığını belirledi. Çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi.

24 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
