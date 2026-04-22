Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:59 Son Güncelleme: 22.04.2026 11:08

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde karaborsacılara karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Passolig sistemini kilitleyerek biletleri toplayan karaborsa şebekesi çökertilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, usulsüz veya yasa dışı bilet satışlarıyla ilgili önemli bir operasyon düzenledi. İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Karaborsa bilet satışı yapan, Karaborsa Bilet Satışı ve Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (Bilişim) suçlarına karıştıkları belirlenen toplamda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

NAKİT PARA VE DİJİTAL MARETYAL ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda karaborsa bilet satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 578 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bazı adreslerde ise sahte müsabaka giriş kartları bulundu.

Şüphelilerin söz konusu "Görevli" ve akreditasyon kartlarıyla stat ve salonlara para karşılığı taraftar soktukları iddia edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

