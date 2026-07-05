İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 39 gözaltı

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, haklarında teknik takip kapsamında iletişimin tespiti tedbirleri uygulanan, ayrıca MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, bugün saat 04.30 sıralarında İstanbul'da 53, Aksaray'da 1, Kırklareli'nde 1, Kocaeli'de 3, Ankara'da 2, Niğde'de 1, Ağrı'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör