İstanbul merkezli 9 ilde dev operasyon: 42 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, İstanbul, Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Baskınlarda 42 şüpheli yakalandı.

KASTEN ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA, TEHDİT, YAĞMA

Elebaşıları yurt dışında bulunan organize suç örgütü üyelerinin; yüzleri maskeli şekilde çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Savcılıklarca geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

"HİÇBİR SUÇ VE SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Türkiye'nin huzuru için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.