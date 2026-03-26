İstanbul merkezli ’forex’ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 26.03.2026 19:48

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etmişti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

