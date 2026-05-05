İstanbul merkezli iki FETÖ operasyonu: Sohbet hocalığı, il ablalığı, 23 gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde il ablalığı, sohbet hocalığı, bölge talebe mesullüğü ve ev ablalığı/abiliği gibi görevlerde aktif faaliyet yürüttüğü belirlenen 16 kişi tespit edildi.

13 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale ve Samsun'da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlendi. Kalan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN "YENİ MODEL" YAPILANMASINDA 10 GÖZALTI

Örgütün "yeni model" yapılanması kapsamında öğrenci evleri üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Örgüt evlerinden sorumlu abla ve abilerin öğrencileri örgüte katmak için çalışma içerisinde olduklarının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 4 ayrı öğrenci evi ve bu evlerde kalan 10 kişi belirlendi. İstanbul merkezli operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.