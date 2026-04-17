İstanbul merkezli terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, MKP ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; şüphelilerin örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri, örgüt adına düzenlenen eylemlerin planlayıcısı oldukları, katıldıkları eylem ve etkinliklerde güvenlik kuvvetlerine yönelik silahlı eylemlere iştirak ettikleri, örgüt adına talimatlar verdikleri, kırsal alan ile şehir yapılanmaları arasında kuryelik faaliyetleri yürüttükleri ve örgüte eleman temin ettikleri yönünde bilgiler elde edildi.

10 GÖZALTI

Bu kapsamda toplam 15 şüpheli şahsa yönelik olarak İstanbul'da 8, İzmir'de 1 ve Tunceli'de 1 olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 3 şüphelinin aranma kaydının bulunduğu ve 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu.