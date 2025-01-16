İstanbul- Metro hattında teknik arıza seferleri aksattı

Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının ilk durağı olan Yenikapı istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNEMEDİ

İşlerinden evlerine gitmeye çalışan yolcular uzun süre metronun gelmesini beklerken bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, ekiplerin arızaları gidermesinin ardından normale dönerken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.