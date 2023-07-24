İstanbul Modern Sanat Müzesi Nerede? İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Modern Sanat Müzesi nerede olduğunu öğrenmek için arama motorları üzerinden birtakım araştırmalar yapılmaktadır. İstanbul Modern Sanat Müzesi, ortalama on bin beş yüz metrekarelik bir yeri kaplayan ve bünyesinde değerli pek çok sanat yapıtını barındıran bir müzedir. Bu eserleri yakından görebilmek için İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar konularının ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Nerede?

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 2004 senesinde inşa edilmiş en önemli müzelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu müze, isminde de belli olduğu üzere İstanbul şehrinde bulunmaktadır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Beyoğlu ilçesinin Karaköy semtinde Tophane İskele Caddesi üzerinde konumlanan bu müze, kısa adıyla İstanbul Modern olarak da bilinmektedir. Bu müzenin en önemli özelliklerinden biri ülkemizin ilk çağdaş ve modern sanat müzesi olmasıdır. Her gün çok sayıda ziyaretçisine ev sahipliği yapan bu müze içerisinde önemli sanatçılara ait yapıtlarla birlikte birbirinden farklı fotoğraf galerileri, manzara resimleri gibi eserler yer almaktadır.

İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Birinci yüzyıldan bu yana çeşitli ve değerli eserlerin sergilendiği bu müzeye ulaşım son derece kolaydır. Özellikle İstanbul içerisinden gelecekler için pek çok farklı ulaşım alternatifi bulunmaktadır. Şehir dışından gelecekler için ise öncelikli olarak İstanbul Avrupa Yakası'na ulaşım sağlamaları gerekmektedir. İstanbul'un Anadolu tarafından gelmeyi düşünen ziyaretçiler, deniz yolu ulaşımını tercih edebilir. Vapur, deniz otobüsleri gibi ulaşım araçlarıyla ilk olarak Kabataş'a varılmalıdır. Bu bölgeden müzeye gitmek için en uygun ulaşım vasıtası ise tramvaydır. Tramvayla Tophane'ye kadar gidildiğinde müzeye ulaşmış olacaksınız. Beşiktaş tarafından gelecek olanlar ise otobüs araçlarını tercih edebilir. Müzeye giden birçok otobüs bulunmaktadır. Özel arabayla gelmeyi planlayan kişiler ise Avrupa tarafından gelecek ise direkt Beşiktaş sahil tarafından giderek ulaşım sağlayabilir. Anadolu Yakası'ndan gelecekler öncelikli olarak Beşiktaş'a geçmelidir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bu önemli müze toplam beş kattan meydana gelmektedir. Her katında farklı eserleri görebilmeniz mümkündür. Bu müze Pazartesi günleri ile bayramların ilk günlerinde ziyarete açık değildir. Bu günler dışında diğer günler ise çoğunlukla sabah saat 10 ile akşam saat 6 arası ziyaretçi kabul etmektedir. Müzeye giriş ücretleri ise yurtiçinden ve yurtdışından gelenler için farklılık göstermektedir. Ülkemiz içerisinden gelen ziyaretçiler için bu ücret 37 lira iken ülke dışı ziyaretçiler için bu ücret 72 lira olmaktadır. 65 yaş üstü bireylerle birlikte emekli olan kişiler için ise giriş ücreti 21 TL şeklindedir. Ayrıca engelli olan bireylerle beraber, 12 yaş altı küçük çocuklar için ise giriş ücreti alınmamaktadır. Müzeye girişlerle alakalı en çok araştırılan konulardan biri müze kart geçiyor mu konusudur. Bu kart ile senede yalnızca bir defaya mahsus bedava bir biçimde giriş sağlanır. Salı günlerinde ise öğleden sonra saat 2 ile akşam saat 6 arası 18 yaş ile 25 yaş arasında bulunan kişilerden giriş ücreti istenmemektedir.