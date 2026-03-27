Haberler Yaşam Haberleri İstanbul nevruz etkinliklerinde PKK/KCK propagandası yapan 26 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.03.2026 08:30

İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
