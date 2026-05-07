Haberler Yaşam Haberleri Okmeydanı Hastane durağındaki metrobüs yangını paniğe neden oldu
Giriş Tarihi: 7.05.2026 21:22

Okmeydanı Hastane durağındaki metrobüs yangını paniğe neden oldu

İstanbul'da seyir halinde olan ve içinde yolcuların bulunduğu metrobüs, Okmeydanı Hastane durağına doğru ilerlerken yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, metrobüs seferleri aksadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Okmeydanı Hastane durağındaki metrobüs yangını paniğe neden oldu
  • ABONE OL

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme durağından hareket eden ve Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan metrobüste yolcular dolu olduğu halde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Yangın nedeniyle yoğun dumanların sardığı metrobüsün tamamen dolu olduğu öğrenilirken, can kaybı veya yaralanan olmadan metrobüsün içindeki yolcular Okmeydanı Hastane durağında tahliye edildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Okmeydanı Hastane durağı mevkisinde meydana gelen olay nedeniyle metrobüs seferleri bir süreliğine aksarken, yangının kontrol altına alınmasından gerekli düzenlemelerin ardından seferler yeniden normale döndü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Okmeydanı Hastane durağındaki metrobüs yangını paniğe neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA