Okmeydanı Hastane durağındaki metrobüs yangını paniğe neden oldu

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme durağından hareket eden ve Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan metrobüste yolcular dolu olduğu halde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Yangın nedeniyle yoğun dumanların sardığı metrobüsün tamamen dolu olduğu öğrenilirken, can kaybı veya yaralanan olmadan metrobüsün içindeki yolcular Okmeydanı Hastane durağında tahliye edildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Okmeydanı Hastane durağı mevkisinde meydana gelen olay nedeniyle metrobüs seferleri bir süreliğine aksarken, yangının kontrol altına alınmasından gerekli düzenlemelerin ardından seferler yeniden normale döndü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör