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Giriş Tarihi: 5.1.2023

İstanbul polisinden tarihi başarı

Dünyada 130 ülkeden daha fazla nüfusa sahip olan, 5 bin 461 kilometrekarelik 963 mahalleli mega kent İstanbul'da 2022 yılında 324 cinayetle sonuçlanan olay yaşandı. Bu olaylarda 344 kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen İstanbul Cinayet Masası ekipleri, 2021'de olduğu gibi 2022'yi de faili meçhul cinayet olmadan kapattı. İstanbul'da 2022 yılında olan tüm cinayetler aydınlandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul polisinden tarihi başarı

Nüfusuyla, konumuyla, ekonomisiyle ülkemizin en büyük ili İstanbul'da her yıl binlerce Asayiş olayı oluyor. Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Oto Hırsızlığı ve daha birçok konu ilk olarak İstanbul Emniyetinin kalbi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde çözülüyor. Ülke gündemine oturan cinayetlerin de aydınlatıldığı yer Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği. Cinayet Büro Dedektifleri 2022 yılında 344 kişinin öldürüldüğü 324 olayla ilgili 793 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 466'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU CİNAYETLER ÇOK KONUŞULDU: ÖMÜR EREZ, ELİF GÜNEŞ, PINAR DAMAR

2022 yılında gündemimiz meşgul eden birçok cinayet yine İstanbul'da yaşandı. Yılın ilk ayında Kartal'da hemşire Ömür Erez'i katleden şüpheli Rahmi Uygun yakalandı. Ataşehir'de iki çocuğunun annesi Hanpaşa Özbek'i boğarak öldüren İsmail Özbek yakalandı. Ümraniye'de Kuaförlük yapan Elif Güneş'i öldüren şüpheli Koray G. de yine cinayet masasından kaçamadı. Çatalca'da Ayçiçek tarlasında cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk cinayetinde gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Kaybolduktan iki gün sonra Bağcılar'daki bir ormanlık alanda cesedi bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın Cinayeti, Ümraniye'de işe giderken kalbinden bıçaklanan Batuhan Kurt cinayeti, Şişli'de bir evin teras katında işlenen Cenk Çağın Ünlü cinayeti, Beykoz'da spor eğitmeni Nadir Öztan cinayeti Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın katleden şüpheli ve daha yüzlerce cinayet tek tek aydınlatıldı.

ESKİ CİNAYETLER DE ÇÖZÜLDÜ

Tüm bu cinayetlerin dışında önceki yıllardan kalan cinayetlerde aydınlatıldı. 2019 yılında öldürülen İsmail Kurunç'un kuzeni tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Olayı itiraf eden kuzen tutuklandı. 2011 yılında öldürülen Aşçı Şeref Ergül cinayeti de yine bu yıl aydınlatılan cinayetler arasında yerini aldı.

2 YIL ÜST ÜSTE TARİHİ BAŞARI

Tarihinde ilk kez 2021 yılını faili meçhul cinayet bırakmadan kapatmayı başaran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri aynı başarıyı 2022 yılında da gerçekleştirdi. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen cinayet masası dedektifleri 324 olayın tamamını aydınlatmayı başardı. Yüzde yüz başarı oranıyla çalışan ekibin gözaltına aldığı 793 kişiden 466'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 180'i ise adli kontrol hükümleri aldı. Diğerleri serbest bırakıldı. İstanbul'da 2021 yılında 294 olayda 326 kişi öldürülmüş ve olayların tamamı aydınlatılmıştı.

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İstanbul polisinden tarihi başarı
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