İstanbul-Şam seferi 23 Ocak'ta başlayacak

YOLCU TRAFİĞİ GEÇEN YIL YÜZDE 7,5 ARTTI

Havacılık sektöründe hem yolcuların hem de havayolu taşımacılarının haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle yeni dönem başlattıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uçak içerisinde taşkınlık yapıp kabin çalışanlarımıza zorluk çıkaranları, hatta hava araçlarına lazer tutulduğunu gördük. Uçakta tütün ürünlerinin kullanılmasından havalimanlarında güvenlik taramasına direnç gösterenlere, hava araçlarına lazer tutulmasından haberleşme sistemlerine müdahale edenlere kadar havacılıkta güvenliği tehlikeye atan davranışlar için sert cezalar getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2024'te iç hatlarda 95 milyon 293 bin, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin yolcuya hizmet vererek, direkt transit yolcularla 230 milyonun üstüne çıkardık. Bunda THY'nin büyük katkısı vardır.Toplam yolcu trafiğinin geçen yıl 2023'e göre yüzde 7,5 artı. uçak trafiğinde de yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581 rakamına ulaştık"

ULUSLAR ARASI MERKEZE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi havacılık alanında uluslararası merkeze dönüştürdüğünü belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızda geçen yıl iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplam 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 17 milyon 89 bin, dış hatlarda 62 milyon 899 bin olmak üzere yaklaşık 80 milyon yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti." diye konuştu.

AYNI ANDA 3 UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLECEK

İstanbul Havalimanı'na Avrupa'da ilk kez uygulanacak 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı sağlayacak "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" uygulamasını 17 Nisan'da hizmete alacaklarını açıklayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı daha çok uçuş operasyonu gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliğini sürdürmeye devam edecektir. Tüm etapları tamamlandığında 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak İstanbul Havalimanı'mız ile Türk Hava Yolları da dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla başarılı serüvenini sürdürecektir.Aslında THY'nin bugünkü dünyada 1 numara olma iddiasının altında tam başarı hikayesi yatıyor. Cumhuriyet'in gençlik yıllarında, 1933'teki ilk ticari uçuşuyla gökyüzüne adını yazdıran Türk Hava Yolları, 92 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin gururu olmuştur. Neredeyse bir asra dayanan bilgi birikimi, modern altyapısı ve 492 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. Kıtalararası yolculukların haritasını yeniden çizmek için Avrupa ve Orta Doğu'nun devleriyle, köklü havayolu şirketleriyle gökyüzünde destansı mücadele veriyor. Kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için kıyasıya rekabet ediyor."