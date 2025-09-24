İstanbul Sarıyer’deki lüks rezidansa baskın! Daire değil mühimmat deposu: Kalaşnikof, çelik yelek, tabanca...

EV DEĞİL MÜHİMMAT DEPOSU: KALAŞNİKOF, 40 MERMİ, 2 ÇELİK YELEK...

Dairede arama yapan Sarıyer motorize Yunus polisi, gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof ele geçirdi. Aramalarına devam eden polis dairede, 2 çelik yelek, ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6.62 gram kokain ve 3.80 gram marihuana buldu. Ardından Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidansa girdiği ve bir şüphelinin gitar kılıfında kalaşnikof taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.