İstanbul semalarında HÜRJET rüzgarı: Boğaz'daki o anları görenler gözlerine inanamadı!

İŞTE O ANLAR

Boğaz'ın eşsiz manzarası üzerinde aniden beliren yerli jetimiz, sahildeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gökyüzünde süzülen o devasa yapıyı ve kusursuz manevraları görenler şaşkına döndü. İstanbullular bu anları saniye saniye cep telefonlarına kaydederken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İLK JET MOTORLU EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından titizlikle geliştirilen HÜRJET, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olma unvanını taşıyor. Milli jetimizin İstanbul'un simge noktaları üzerinde gerçekleştirdiği bu şov, fetih kutlamalarının şüphesiz en dikkat çeken ve en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.