İstanbul Şiirleri – İstanbul İle İlgili En Güzel Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

İstanbul şiirleri ve İstanbul ile ilgili en güzel kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler, İstanbul'dan vazgeçemeyenlerin ilgisini oldukça çeker. Mavi derinliklere dalarken okunabilecek, İstanbul'u anlatan birbirinden özel şiirler, şehrin karmaşasından uzaklaşmaya da yardımcı olur.

İstanbul Şiirleri

İstanbul'u görmüş, duymuş ve İstanbul'da yaşamış hemen hemen her şair, İstanbul'u şiirlerine konu etmiştir. O şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. – Yahya Kemal Beyatlı

Yuvası saçakta kalan kırlangıç,

Yuvası dallara emanet serçe.

Derken camiiler üstünde güvercin,

Minareler katında geçiyorum,

Gökyüzü mahallesi İstanbul`un.

Süt beyaz bir martıyım açıklarda.

Gemilere ben yol gösteriyorum,

Buğday ve ilaç yüklü gemilere.

Bir kanat vuruşta bulutlardayım;

Bir süzülüşte vatanım dalgalar! – Cahit Sıtkı Tarancı

İstanbul İle İlgili En Güzel Kısa Şiirler

İstanbul ile ilgili 1 ila 2 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ne bir kelime konuştuk,

Ne işaret çektik birbirimize,

Fakat gerçektir seviştiğimiz

Vapur kalkıncaya dek,

Göz göze gelmekle sade.

Bir saadet gibi hatırlıyorum,

Yasemin kokusu ondan,

Teneffüsü benden.

Bir yaz akşamı,

Kandilli iskelesinde. – Cahit Sıtkı Tarancı

Her dakikasını ayrı hatırlarım

Erenköy'de geçen zamanın

Rüyama girer bir arada

İstanbul, bahar ve Türkan'ım.

Bir odamız vardı etrafı sarmaşık

Bostanlara bakan penceremiz

O güller kadar taze

Ben ona deli gibi aşık.

Aynı yatakta dinlenir başlarımız

Saçlarım saçlarına karışırdı

O ince bir kızdı, ince alımlı

Ne giyse yakışırdı.

Yeter ki gönüller şen olsun

Şarkılar söylerdik yolda

Hep karşıma otururdu ellerini tutardım

Akşamları eve dönerken Baraşol'da.

Ağaçlar çiçekteydi

Türkan sağ beraberimde

İstanbul bahar içindeydi

Kalbim sevda içinde. – Oktay Rıfat



İstanbul ile İlgili En Güzel Uzun Şiirler

İstanbul ile ilgili 3 ila 4 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,

Uykudan uyandırsam seni:

Ki, sisler daha kalkmamıştır Haliç'ten.

Vapur düdükleri ötmektedir.

Etraf alacakaranlık,

Köprü açıktır henüz.

Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam…



Yolculuğum uzun sürmüş oldukça,

Gece demir köprülerden geçmiştir tren.

Dağ başında beş-on haneli köyler,

Telgraf direkleri yollar boyunca

Koşuşup durmuş bizle beraber.



Şarkılar söylemişim pencereden.

Uyanıp uyanıp yine dalmışım.

Biletim üçüncü mevki,

Fakirlik hali.

Lületaşından gerdanlığa gücüm yetmemiş,

Sana Sapanca'dan bir sepet elma almışım.



Ver elini Haydarpaşa demişiz,

Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl,

Hava hafiften soğuk,

Deniz katran ve balık kokulu.

Köprüden kayıkla geçmişim karşıya,

Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu.



Bir gün sabah sabah kapıyı vursam,

"Kim o" dersin uykulu sesinle içerden.

Saçların dağınıktır, mahmursundur.

Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim.

Bir sabah vakti kapıyı çalsam,

Uykudan uyandırsam seni,

Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

Fabrika düdükleri ötmededir. - Turgut Uyar

Sana geldim, içim ümitlerle dolu

Beni sarhoş etme İstanbul, ne olur

Bir gün ben de eririrm caddelerinde

Çürür kemiklerim adım unutulur

Yine sen kalırsın dipdiri, sımsıcak

Göğün bulutların, denizlerin kalır

Oynama İstanbul, benimle oynama

Bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır

Ezilmiş ellerimin arasında başım

Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış

İşte gelip kapılarına dayanmışım

Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim

Beni sarhoş etme, başım dönüyor

Üstüme varma İstanbul, kederliyim. - Ümit Yaşar Oğuzcan