İstanbul Şiirleri – İstanbul İle İlgili En Güzel Kısa, Uzun, 1, 2, 3, 4 Kıtalık Şiirler

İstanbul şiirleri ve İstanbul ile ilgili en güzel kısa, uzun, 1, 2, 3, 4 kıtalık şiirler, İstanbul'dan vazgeçemeyenlerin ilgisini oldukça çeker. Mavi derinliklere dalarken okunabilecek, İstanbul'u anlatan birbirinden özel şiirler, şehrin karmaşasından uzaklaşmaya da yardımcı olur.
İstanbul'u görmüş, duymuş ve İstanbul'da yaşamış hemen hemen her şair, İstanbul'u şiirlerine konu etmiştir. O şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. – Yahya Kemal Beyatlı
Yuvası saçakta kalan kırlangıç,
Yuvası dallara emanet serçe.
Derken camiiler üstünde güvercin,
Minareler katında geçiyorum,
Gökyüzü mahallesi İstanbul`un.
Süt beyaz bir martıyım açıklarda.
Gemilere ben yol gösteriyorum,
Buğday ve ilaç yüklü gemilere.
Bir kanat vuruşta bulutlardayım;
Bir süzülüşte vatanım dalgalar! – Cahit Sıtkı Tarancı
İstanbul ile ilgili 1 ila 2 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki kısa şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Ne bir kelime konuştuk,
Ne işaret çektik birbirimize,
Fakat gerçektir seviştiğimiz
Vapur kalkıncaya dek,
Göz göze gelmekle sade.
Bir saadet gibi hatırlıyorum,
Yasemin kokusu ondan,
Teneffüsü benden.
Bir yaz akşamı,
Kandilli iskelesinde. – Cahit Sıtkı Tarancı
Her dakikasını ayrı hatırlarım
Erenköy'de geçen zamanın
Rüyama girer bir arada
İstanbul, bahar ve Türkan'ım.
Bir odamız vardı etrafı sarmaşık
Bostanlara bakan penceremiz
O güller kadar taze
Ben ona deli gibi aşık.
Aynı yatakta dinlenir başlarımız
Saçlarım saçlarına karışırdı
O ince bir kızdı, ince alımlı
Ne giyse yakışırdı.
Yeter ki gönüller şen olsun
Şarkılar söylerdik yolda
Hep karşıma otururdu ellerini tutardım
Akşamları eve dönerken Baraşol'da.
Ağaçlar çiçekteydi
Türkan sağ beraberimde
İstanbul bahar içindeydi
Kalbim sevda içinde. – Oktay Rıfat
İstanbul ile ilgili 3 ila 4 kıtalık şiirler kısa şiirler olarak kabul edilebilir. İstanbul hakkındaki uzun şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,
Uykudan uyandırsam seni:
Ki, sisler daha kalkmamıştır Haliç'ten.
Vapur düdükleri ötmektedir.
Etraf alacakaranlık,
Köprü açıktır henüz.
Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam…
Yolculuğum uzun sürmüş oldukça,
Gece demir köprülerden geçmiştir tren.
Dağ başında beş-on haneli köyler,
Telgraf direkleri yollar boyunca
Koşuşup durmuş bizle beraber.
Şarkılar söylemişim pencereden.
Uyanıp uyanıp yine dalmışım.
Biletim üçüncü mevki,
Fakirlik hali.
Lületaşından gerdanlığa gücüm yetmemiş,
Sana Sapanca'dan bir sepet elma almışım.
Ver elini Haydarpaşa demişiz,
Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl,
Hava hafiften soğuk,
Deniz katran ve balık kokulu.
Köprüden kayıkla geçmişim karşıya,
Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu.
Bir gün sabah sabah kapıyı vursam,
"Kim o" dersin uykulu sesinle içerden.
Saçların dağınıktır, mahmursundur.
Kim bilir ne güzel görünürsün sevgilim.
Bir sabah vakti kapıyı çalsam,
Uykudan uyandırsam seni,
Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.
Fabrika düdükleri ötmededir. - Turgut Uyar
Sana geldim, içim ümitlerle dolu
Beni sarhoş etme İstanbul, ne olur
Bir gün ben de eririrm caddelerinde
Çürür kemiklerim adım unutulur
Yine sen kalırsın dipdiri, sımsıcak
Göğün bulutların, denizlerin kalır
Oynama İstanbul, benimle oynama
Bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır
Ezilmiş ellerimin arasında başım
Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış
İşte gelip kapılarına dayanmışım
Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim
Beni sarhoş etme, başım dönüyor
Üstüme varma İstanbul, kederliyim. - Ümit Yaşar Oğuzcan