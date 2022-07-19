İstanbul Şile’de araç denize uçtu: Felçli iş adamı öldü! Şok vites detayı!

İstanbul Şile'de pazar akşam saatlerinde Mecit Güçlü Kurşunoğlu (23), 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan babası İbrahim Kurşunoğlu (50) ile birlikte ciple limana geldi. Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu öğrenilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce araçlarının içinde bir süre oturdu. Daha sonra araç denize doğru hareket etti.