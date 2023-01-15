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Giriş Tarihi: 15.1.2023 22:26 Son Güncelleme: 15.1.2023 22:31

İstanbul Sinema Evi'nin 3'üncü yıl galası yapıldı

İstanbul Sinema Evi'nin (İSE) 3'üncü yıl galası Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İSE eğitimcileri, öğrencileri, aileleri ve sinema dünyasından isimlerin katıldığı törende, İSE öğrencileri tarafından çekilen kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

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İstanbul Sinema Evi’nin 3’üncü yıl galası yapıldı

İSE kurucusu yönetmen Abdülhamit Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada: "Öncelikle her şeyi imece usulü yapıyoruz. Maddi, manevi her şeyi paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte bir yükü omuzladık. Derslerden film çekimlerine kadar her aşamada yapılan bu paylaşımın bir benzeri yok. Paylaşarak ve yükü omuzlayarak yol almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 6 kısa film çekildi ve her ay bir film çekmeye devam edeceğiz" dedi.

"UZUN VADEDE BÜTÜN ÜLKEYİ KAPSAYACAK BİR PROJE"

Abdülhamit Güler, özellikle genç sinemacılarla yapımcıların projeleri paylaşma noktası olarak "Senaryo Bankası" oluşturacaklarını da dile getirerek ifadelerine şöyle devam etti: "Senaryo Bankası sayesinde kıymetli çalışmalar tecrübeli isimlerin beğenisine sunulacak. 'Kısa Film Havuzu' projesiyle de fon oluşturulacak. Az ya da çok herkes bu havuza kaynak aktaracak. Şeffaf şekilde ilerleyecek olan süreçte kısa film projesi olan gençler bu havuzdan yararlanabilecek. Kooperatif ya da imece usulünün güncel versiyonu olacak. Uzun vadede bütün ülkeyi kapsayacak bir proje halini almasını umut ediyoruz"

Güler, "Temel Sinema Eğitimi", "Temel Senaryo Atölyesi", "Görüntü Yönetmenliği", "Kurgu", "Diksiyon", "Senaryo Geliştirme" eğitimlerinin çevrim içi ve yüz yüze devam ettiğini belirterek, yeni dönemde "Oyunculuk" ve "Kurgu Eğitimi" programlarının ekleneceğini ifade etti.

Katılımcılara sinema bileti ve İSE eğitimi hediyeleri sunulan etkinlik, eğitimci ve öğrencilerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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İstanbul Sinema Evi'nin 3'üncü yıl galası yapıldı
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