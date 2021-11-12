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Giriş Tarihi: 12.11.2021 18:04

İstanbul Sivas günleri başladı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
İstanbul Sivas günleri başladı

Sivas’ın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı ‘İstanbul Sivas Günleri’nin bu yıl 12'incisi düzenleniyor. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda misafirlerini ağırlayan tanıtım günleri 11-14 Kasım tarihlerini kapsıyor.

Anadolu'daki birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergileyen Sivas'ın tüm unsurları ile İstanbul'a taşındığı etkinlikte; Sivas Belediyesi de stant açarak Sivas'a kazandırılan hizmetler başta olmak üzere, kentin somut ve soyut olan güzelliklerini, memleket hasreti çeken Sivaslılarla sunuyor.

"3 GÜN SÜRECEK"

Sivas'ın tüm ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı Sivas günlerinde, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçıları da Sivas türküleri konseri verecek. Ses sanatçılarının yanı sıra halk oyunları ekipleri etkinliğe renk katacak. İş, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok ismi bir araya getirecek etkinlik 3 gün sürecek.

"ŞEHRİN GELENEK GÖRENEĞİNİ YANSITACAK"

Etkinlikte yerini alan Sivas Belediyesi ise yöresel ürünlerden tarihi ve kültürel değerlerin tanıtıldığı yayınlarına, yapılan hizmetlerden folklorik değerlere kadar şehrin gelenek ve göreneğini yansıtan tüm envanterleri misafirlerine sunuyor.

Ayrıca etkinlik kapsamında Sivas Belediyesi tarafından 13 Kasım saat 13.30'da halk müziği sanatçısı Sivaslı Onur Şan'ın sahne alacağını konser düzenlenecek.

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İstanbul Sivas günleri başladı
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