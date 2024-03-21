İstanbul Sokak Lezzetleri Nelerdir? İstanbul Sokak Yemekleri ve Tatlıları

İstanbul sokak yemekleri ve tatlıları, ev sahipliği yaptığı medeniyetler boyunca gastronomisine zenginlik katarak büyümüş ve gelişmiştir. Hem sahip olduğu kültürel miras sayesinde hem de pek çok medeniyetle kurduğu ilişkiler bağlamında tarihine zenginlik katarken mutfağını zenginleştirmeyi de eksik etmemiştir. Mutfak zenginliklerinin arasında yer alan sokak yemek ve tatlıları da ayrı bir önem taşımaktadır. İstanbul'un gastronomi dünyasında ele bu konuda İstanbul sokak lezzetleri nelerdir, ayrıca önem taşımaktadır.

İstanbul Sokak Lezzetleri Nelerdir?

Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul; coğrafi konumu, köklü tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanınmaktadır. İstanbul'daki bu çeşitlilik ve kültürel yoğunluk onun sokak yemeklerine, tatlılarına ve lezzetlerine yansıyarak gastronomi için zengin bir cevher niteliği taşımaktadır. Sokak yemekleri ve tatlıları için de lezzet avcıları olan yerel ve yabancı turistler ile lezzet şefi olan gurmeler(tatbilir) için de önem taşımaktadır.

Ele alacağımız İstanbul sokak lezzetleri içerdiği zengin menüsü ile yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Buradaki önemli olan nokta İstanbul ziyaretinde doğru sokak lezzetlerinin neler olduğunu bilmek ve uygun lezzetleri tatmak olacaktır. Avrupa'nın en büyük ve önemli kenti olan İstanbul ziyaretinde tadına bakılacak olan sokak lezzetleri şunlar olacaktır: Islak hamburger, Kestane, Balık Ekmek, Kumpir, Mısır, Simit, Midye Dolma, Nohut Pilav, Kokoreç ve Süleymaniye Kuru Fasulyesi en popülerleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Sokak Yemekleri ve Tatlıları Nelerdir?

İstanbul'un popüler lezzetleri arasında yer alan ıslak hamburger, kestane, balık ekmek, kumpir gibi sade ve basit lezzetler bulunmaktadır. Bu lezzetlerin yanında pek çok tatlı ve yemek de bulunmaktadır. Bunlara bakacak olduğumuzda:

Islak Hamburger: ıslak hamburger, İstanbul'da popüler olmasından sonra tüm Türkiye'ye yayılmıştır. En çok sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan ıslak hamburger hem ana hem atıştırmalık olarak atıştırılabilir. Tavuk kıyma ya da köfteden yapılan bu hamburger, özel bir sos dökülerek ıslak hale getiriliyor.

Kestane: Lezzetli ve ait bir atıştırmalıktır kestane. İstanbul'un her işlek caddesinde bulunmaktadır. Özel kestane arabalarında közlenerek servis edilmektedir.

Balık ekmek: balık ekmek, taze balıkların ızgarada pişirilip taze ekmeğin arasına koyulması ile servis edilmektedir. Ekmeğin içine de marul, soğan, domates ve limon gibi sebzeler koyulmaktadır.

Kumpir: Patatesin içine tereyağı, kaşar peyniri, mısır, bezelye, zeytin, turşu, salatalık turşusu, mayonez, ketçap, sosis, salam, sote sebze gibi gıdalar koyulmaktadır.

Mısır: İstanbul'un hemen her işlek caddesinde hem haşlanmış halini hem de köz halini bulmak mümkün olacaktır. Hem dinlenerek hem de gezerek atıştırabileceğiniz bir atıştırmalık olabilir.

Midye dolma: hafif ve kolay atıştırmalık sevenler için midye dolma güzel bir deniz ürünü olabilmektedir. Taze tutulan midyelerin içine pirinç, soğan, baharatlar, fıstık, kuş üzümü gibi malzemelerin eklenmesiyle hazırlanan midye dolma, fırınlanarak ya da kızartılarak pişirilerek tüketilmektedir.

Nohut pilav: doymak istiyorsanız nohut pilavı deneyebilirsiniz. Haşlanan nohutların pirinç ile pişirilmesi sonrasında içine et ya da tavuk da koyulabilmektedir.

Kokoreç: Koyun ya da keçi bağırsaklarının iç kısımlarının özenli ve dikkatli bir şekilde temizlenmesi ve doldurulması ile hazırlanmaktadır. Sonra içine farklı baharatlar ile marine edilerek şişte ateşte yavaş yavaş pişirilmektedir.

Süleymaniye kuru fasulyesi: İsmini İstanbul'un Süleymaniye semtinden almaktadır. Şimdiye kadar yediklerinizden ayrı bir tat taşımaktadır. Bu kuru fasulye, kuru fasulyenin haşlanması ve daha sonra soğan, sarımsak, domates, biber ve baharatlarla birlikte kavrulması ile hazırlanan bu yemekte et suyu kullanılmaktadır.

Buzlu badem: Popüler sade bir atıştırmalıktır. Taze bademlerin üzerine su ve şeker karşımı ile kaplanmaktadır. Kristalize bir görünüme kavuşan buzlu badem, güzel bir tatlı atıştırmalıktır.

Boza: Osmanlı'dan beri popüler olan ve yoğun kıvama sahip olan boza; mısır unu, su ve şeker ile fermente edilerek hazırlanmaktadır. Hem ekşi hem de tatlıdır.

Beyoğlu çikolatası: Beyoğlu'ndan adını alan bu çikolatanın en özel özelliği yüksek kalitedeki çikolata çekirdeklerinin kullanılıyor olmasıdır. Sütlü, bitter ve beyaz çikolata gibi seçenekleri de vardır.

Halka tatlısı: hamurun kızartılması ve şerbete bulandırılması ile hazırlanan halka tatlısı sade şerbetli ve çok tüketilen tatlılar arasındadır.