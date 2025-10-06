İstanbul Sultangazi’de trafik magandaları kameraya yansıdı: Motosikletli sürücüler böyle tartıştı!

İKİ OLAYDA KAMERAYA YANSIDI

Bir diğer kavga ise 75. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Kırmızı ışıkta duran motosikletli 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredeki sürücülerin kimileri kavgayı izledi kimileri ise müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. İki ayrı kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.