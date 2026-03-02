İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Uzun: “Sonuç üreten bir kurum olmalıdır”

İstanbul Tabip Odası seçimleri öncesi Değişim Grubu adına Başkan Adayı olan Dr. Nedim Uzun, Balat'ta bir kafede düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarının SGK ile anlaşma yaparak hasta kabul edebildiğini ve fark ücreti alabildiğini belirten Uzun, muayenehane hekimlerinin ise aynı imkândan yararlanamadığını söyledi. Bu durumun hastaların hekim seçme özgürlüğünü sınırlandırdığını, sağlık sistemindeki yoğunluğu artırdığını ve hekimler açısından adil olmayan bir rekabet ortamı oluşturduğunu ifade etti. Mevcut yapının hem hekimler hem hastalar hem de sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından sorunlu olduğunu dile getiren Uzun, "Muayenehane hekimlerinin SGK sistemi dışında bırakılması adil değildir. Bu düzenleme yalnızca hekimleri değil, doğrudan hastaları ve sağlık sisteminin bütününü etkilemektedir" dedi.

'HEKİM ODAKLI BİR ODA YÖNETİMİ İÇİN ADAY OLDUK'

Uzun, "Tabip Odası yalnızca açıklama yapan değil, sonuç üreten bir kurum olmalıdır. Hekimin yanında duran, sorunları takip eden ve çözüm için mücadele eden bir anlayışa ihtiyaç vardır. Biz, ulaşılabilir, işlevsel ve hekim odaklı bir oda yönetimi için aday olduk" diye konuştu. Göreve gelmeleri halinde muayenehane hekimlerinin SGK sistemiyle entegre olabilmesi için gerekli hukuki ve idari düzenlemeler konusunda çalışma başlatacaklarını kaydeden Uzun, bu kapsamda bilimsel ve ekonomik etki analizlerinin hazırlanacağını, ilgili kurumlarla resmi temasların yürütüleceğini ve kamuoyunu bilgilendirme sürecinin başlatılacağını söyledi.

SEÇİM 19 NİSAN'DA

Bu modelin sağlık sistemindeki yoğunluğu azaltacağını, kayıt dışılığı önleyeceğini, hastaların hekim seçme özgürlüğünü artıracağını ve daha adil bir yapı oluşturacağını belirten Uzun, İstanbul Tabip Odası seçimlerinin 19 Nisan'da gerçekleştirileceğini hatırlattı. Tüm hekimlere çağrıda bulunan Uzun, "Meslek odamız ancak üyelerinin katılımıyla güçlenir. Muayenehane hekimleri dâhil tüm meslektaşlarımızın haklarını savunacak güçlü bir oda için 19 Mart'a kadar İstanbul Tabip Odası'na üye olmaya ve 19 Nisan'da demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum" dedi