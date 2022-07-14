İstanbul Taksim meydanı bayram sonrası çöp dağı oluştu

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden İstanbul'a gelip gezip tozduğu Beyoğlu Taksim meydanı kurban bayramı sonrasında meydana atılan çöplerle çirkin bir manzara oluşturdu. İstiklal Caddesi girişinde çevredeki işyerlerinin attığı çöplerin günboyu temizlenmemesi nedeniyle adeta çöp dağlarına dönüştü.

Taksim ve istiklal Caddesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler bu çöpleri görünce isyan ettiler. Taksim gibi bir meydanda bu kadar çöpün biriktirilip bekletilmesinin kötü bir izlenip bıraktığını belirten vatandaşlar, "Taksim sadece İstanbul'un değil buraya gelip gezen yabancı turistlerinde gözbebeği ve temiz olmasını beklediği bir bölge. Çöplerin sabah saatlerinden akşam saatine kadar meydanda bekletilmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışmadığını söylediler. Kötü bir görüntü vermemek için bir çöpün dahi yerde bırakılmaması gerekirken meydanın tam ortasında çöp dağlarının gün boyu toplanmamasının belediye temizlik işlerinin büyük eksikliği ve yetkililerinin duyarsızlığı olarak nitelendirildi"