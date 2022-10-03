İstanbul Tekirdağ Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Tekirdağ İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Aynı coğrafi bölge içerisinde konumlanmış olan Tekirdağ ve İstanbul kentlerinde bulunan insanlar eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ticari amaçlar ile çok kez yolculuk kararı almaktadır. Bunun yanı sıra, merak edilen konular arasında ise iki şehir arasındaki varış saatleri bulunmaktadır. Dilerseniz, tekirdağ istanbul arası kaç saat sürüyor, birlikte inceleyelim...

İSTANBUL TEKİRDAĞ ARASI KAÇ KM?

Türkiye'nin en kalabalık birinci şehri olan İstanbul ile Türkiye'nin en kalabalık yirminci şehri olan Tekirdağ arasında bulunan km mesafesi, seyahat planlaması yapan insanların en merak ettiği konular arasında bulunuyor. İki kent arasındaki km mesafesi, bu kentler arasında yolculuk yapmayı amaçlayan kişilerin, daha sağlıklı bir yol planlamasına yardımcı olacaktır. İstanbul ve Tekirdağ arasında; 146 km vardır. Bu km mesafesi ise tercih edilecek olan vasıtalara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE TEKİRDAĞ İSTANBUL ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Uygarlık tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve kültürel açıdan kendilerini ispatlamış olan Tekirdağ ve İstanbul kentleri arasındaki en fazla seyahat nedeni de bu bilgilere bağlı olarak; kültürel ve turistik amaçlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu seyahatler ise özel araçlarla ve otobüsler ile gerçekleştirilebilmektedir. İşte, özel araçla ve otobüsle İstanbul ve Tekirdağ arasındaki varış saatleri ve kilometre mesafeleri;

Özel araçla, İstanbul ve Tekirdağ arası; 146 kilometredir ve 1 saat 40 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Otobüsle, İstanbul ve Tekirdağ arası; 132 kilometredir ve 2 saat 8 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.