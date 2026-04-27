İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI! TOKİ 100 bin konut kurası nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI BELLİ OLDU!

İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesinde dairelerin satış bedelleri ve ödeme koşulları belli oldu. Farklı metrekare seçeneklerine göre belirlenen konutlar için uzun vadeli ödeme imkânı sunuluyor.

Projede yer alan 55 metrekarelik 1+1 daireler, 1 milyon 950 bin TL'den satışa çıkarıldı. Bu konutlar için yüzde 10 oranında peşinat (195 bin TL) ödenirken, kalan tutar 240 ay vade ile taksitlendirilecek. Aylık ödeme tutarı 7 bin 313 TL olarak açıklandı.

65 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 450 bin TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Bu seçenek için 245 bin TL peşinat istenirken, aylık taksitlerin 9 bin 188 TL olacağı belirtildi.

Daha büyük seçenek olan 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunuldu. Bu konutlarda peşinat 295 bin TL olarak belirlenirken, 240 ay vadede aylık ödeme 11 bin 63 TL seviyesinde olacak.

TOKİ konutlarında peşinat ödemeleri sözleşme aşamasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.