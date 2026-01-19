İstanbul trafiği kar yağışıyla ’kilit’: Yoğunluk %81’e çıktı! işte açık güzergahlar ve son durum

Haftanın ilk mesai gününde kar sürpriziyle karşılaşan İstanbullular, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Köprü girişlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
İSTANBUL'DA TRAFİK FELÇ: E-5 VE TEM'DE SON DURUM
Kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi görüş mesafesini düşürürken, Trafik Yoğunluk Haritası'ndaki kırmızı renk kentin tamamına yayıldı.
ARA SOKAKLAR KAR ALTINDA: ALİBEYKÖY VE EYÜPSULTAN DİKKAT!
Sadece ana arterler değil, Eyüpsultan ve Alibeyköy gibi bölgelerde ara sokaklar tamamen karla kaplanmış durumda. Kar temizleme çalışmaları devam etse de, buzlanma riski nedeniyle sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmaması konusunda uyarılar yapılıyor.
T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI'NDA TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER AKSADI
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR VE TAVSİYELER
Trafiğe takılmak istemeyen ve toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar için güncel durum: Metro ve Metrobüs: Ana arterlerdeki yoğunluk nedeniyle raylı sistemler en hızlı alternatif olarak öne çıkıyor.
Marmaray: Köprü trafiğine takılmak istemeyenler için Anadolu ve Avrupa yakası geçişlerinde en güvenli liman. Kaçınılması Gereken Noktalar: E-5 Cevizlibağ mevkii ve TEM Otoyolu'nun rampalı bölgelerinde yoğunluk en üst seviyede. Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması, toplu taşımanın tercih edilmesi önem arz ediyor."