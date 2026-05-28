İstanbul trafiğinde bayram hareketliliği! Yoğunluk artmaya başladı

Giriş Tarihi: 28.05.2026 19:06

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen İstanbul trafiği, akşam saatlerine doğru vatandaşların dışarı çıkmasıyla birlikte hareketlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre gün içinde yüzde 13 seviyelerinde olan yoğunluk oranı, ana arterler ve sahil yollarındaki hareketlilikle yüzde 44'e kadar yükseldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile toplu taşıma duraklarında zaman zaman yoğunluklar yaşandı.

AA
Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyaretleri ile tarihi ve turistik yerleri gezmek için dışarı çıkmasıyla akşam saatlerine doğru bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde yüzde 13 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 44 seviyesine ulaştı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Mahmutbey gişeler bölgesinde Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk oluşurken, ters istikamette trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaş seyretti.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle sahil kesimleri ile bu bölgelere ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
