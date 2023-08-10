Haberler Yaşam Haberleri "İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe okunduğu yazılan yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?
Giriş Tarihi: 10.8.2023 23:44 Son Güncelleme: 10.8.2023 23:44

"İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe okunduğu yazılan yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen "İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe okunduğu yazılan yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe okunduğu yazılan yazıldığı gibi okunan... diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan "İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe okunduğu yazılan yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (10 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU:



SEÇENEKLER

A- bir dildir
B- bir dil değildir (CEVAP)
C- Bir Hint-Avrupa dilidir
D- Semitik bir dildir


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