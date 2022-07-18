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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:28

İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları! 2022 ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

YKS sonuçları sonrası tercih işlemleri için bölüm ve üniversite arayışına giren aday öğrenciler listelerine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ni de aldı. Bu noktada İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları 2022 listesi ile sorgulanmaya başladı. Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar soruyor: ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları

İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları! 2022 ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları ilgililerin gündeminde yerini aldı. Tercihlerini 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YKS tercih kılavuzu ardından açıklanan üniversite taban puanları bu noktada belirleyici rol oynuyor. Peki, ÖSYM ile 2022 İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte puan ve sıralama listesi…

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 İÜ AUZEF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

İÜ AUZEF TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 150+4
150+4
250+7
2000+50		 73
154
140
100		 Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
232,02332
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500+38
1400+35
1500+38
3000+75		 1294
1.435
1538
1318		 Dolmadı
624.000
590.062
Dolmadı		 Dolmadı
244,93690
243,05403
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800+20
800+20

 120
442

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
500+13		 57
154
84
60		 Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 150+4
150+4
250+7
600+15		 52
154
120
62		 Dolmadı
808.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 200+5
100+3
250+7
2000+50		 96
103
198
79		 Dolmadı
661.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
240,60267
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme (Açıköğretim) EA 250+7
250+7
250+7
1000+25		 248
257
257
228		 Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı		 Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon (Açıköğretim) EA 150+4
800+20

 27
122

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
500+13
 143
308
262
 Dolmadı
808.000
Dolmadı
 Dolmadı
225,58594
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 200+5
200+5
500+13
 152
205
192
 Dolmadı
734.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,68347
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
300+8
1000+25		 215
308
308
313		 Dolmadı
679.000
768.759
Dolmadı		 Dolmadı
238,62555
224,26003
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 250+7
100+3
250+7
1500+38		 229
103
220
127		 Dolmadı
638.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
243,25433
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 300+8
300+8
500+13
 293
308
259
 Dolmadı
739.000
Dolmadı
 Dolmadı
232,21434
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Coğrafya
(Açıköğretim)		 SÖZ 1500+38
1400+35
1500+38
1400+35		 807
1.435
1538
1435		 Dolmadı
811.000
818.647
783.000		 Dolmadı
205,95903
224,05545
230,62265
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(Açıköğretim)		 SÖZ 1000+25
1000+25
1000+25
1000+25		 972
1.025
1025
1025		 Dolmadı
676.000
729.594
730.000		 Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Adalet
(Açıköğretim-Ücretli)		 TYT 900+23
1500+38		 923
1538		 250,77752
242,08767		 784.583
1.020.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
 820
 218,73630
 1.180.277
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)		 TYT 2300+58
2000+50		 2358
2050		 216,76987
213,17805		 1.206.424
1.392.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 214,88104
205,29520		 1.232.043
1.503.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
 820
 192,09315
 1.561.061
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 3000+75
3000+75		 3075
3075		 212,74529
221,70395		 1.261.739
1.277.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50
2000+50		 2050
2050		 193,54434
191,68077		 1.544.409
1.684.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50
2000+50		 2050
2050		 209,03550
209,36871		 1.315.431
1.445.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)		 TYT 450+12
450+12		 462
462		 195,78436
189,43232		 1.515.400
1.704.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25
1000+25		 1025
1025		 199,42609
193,79714		 1.462.160
1.661.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)		 TYT 2200+55
2200+55		 2255
2255		 197,08666
196,79280		 1.497.110
1.623.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Açıköğretim)		 TYT 800+20
800+20		 820
820		 199,14103
193,00322		 1.466.544
1.670.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)		 TYT 300+8
300+8		 308
308		 198,75731
193,12351		 1.472.375
1.669.000
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İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları! 2022 ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
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