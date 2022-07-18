İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları! 2022 ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları ilgililerin gündeminde yerini aldı. Tercihlerini 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerinden yana kullanacaklar AUZEF İstanbul Üniversitesi açıköğretim taban puanları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. YKS tercih kılavuzu ardından açıklanan üniversite taban puanları bu noktada belirleyici rol oynuyor. Peki, ÖSYM ile 2022 İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte puan ve sıralama listesi…
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 İÜ AUZEF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
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|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|SAY
|150+4
150+4
250+7
2000+50
|73
154
140
100
|Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
232,02332
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|EA
|1500+38
1400+35
1500+38
3000+75
|1294
1.435
1538
1318
|Dolmadı
624.000
590.062
Dolmadı
|Dolmadı
244,93690
243,05403
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
|EA
|800+20
800+20
—
—
|120
442
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
500+13
|57
154
84
60
|Dolmadı
915.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,25269
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
150+4
250+7
600+15
|52
154
120
62
|Dolmadı
808.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
225,59677
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|200+5
100+3
250+7
2000+50
|96
103
198
79
|Dolmadı
661.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
240,60267
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|250+7
250+7
250+7
1000+25
|248
257
257
228
|Dolmadı
679.000
797.766
Dolmadı
|Dolmadı
238,60121
218,46372
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|150+4
800+20
—
—
|27
122
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
500+13
—
|143
308
262
—
|Dolmadı
808.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
225,58594
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|200+5
200+5
500+13
—
|152
205
192
—
|Dolmadı
734.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,68347
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
300+8
1000+25
|215
308
308
313
|Dolmadı
679.000
768.759
Dolmadı
|Dolmadı
238,62555
224,26003
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|250+7
100+3
250+7
1500+38
|229
103
220
127
|Dolmadı
638.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
243,25433
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|300+8
300+8
500+13
—
|293
308
259
—
|Dolmadı
739.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
232,21434
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Coğrafya
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1500+38
1400+35
1500+38
1400+35
|807
1.435
1538
1435
|Dolmadı
811.000
818.647
783.000
|Dolmadı
205,95903
224,05545
230,62265
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(Açıköğretim)
|SÖZ
|1000+25
1000+25
1000+25
1000+25
|972
1.025
1025
1025
|Dolmadı
676.000
729.594
730.000
|Dolmadı
227,05871
235,68044
235,56241
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Adalet
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|900+23
1500+38
|923
1538
|250,77752
242,08767
|784.583
1.020.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Grafik Tasarımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
—
|820
—
|218,73630
—
|1.180.277
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim)
|TYT
|2300+58
2000+50
|2358
2050
|216,76987
213,17805
|1.206.424
1.392.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|214,88104
205,29520
|1.232.043
1.503.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
—
|820
—
|192,09315
—
|1.561.061
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|3000+75
3000+75
|3075
3075
|212,74529
221,70395
|1.261.739
1.277.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2050
2050
|193,54434
191,68077
|1.544.409
1.684.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50
2000+50
|2050
2050
|209,03550
209,36871
|1.315.431
1.445.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12
450+12
|462
462
|195,78436
189,43232
|1.515.400
1.704.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1025
|199,42609
193,79714
|1.462.160
1.661.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|2200+55
2200+55
|2255
2255
|197,08666
196,79280
|1.497.110
1.623.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|199,14103
193,00322
|1.466.544
1.670.000
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
308
|198,75731
193,12351
|1.472.375
1.669.000