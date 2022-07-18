İstanbul Üniversitesi AUZEF taban puanları! 2022 ÖSYM ile İÜ Açıköğretim AUZEF bölümleri taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 İÜ AUZEF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle: