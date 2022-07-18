Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:17 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:17

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü YKS sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca adayın beklediği YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Adaylar başarı sıralaması ve üniversite taban puanlarına göre tercih kılavuzu bilgileri doğrultusunda işlemlerini tamamlayacaklar. Peki; ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı? İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022.

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Üniversite bazında taban ve tavan puanları milyonlarca aday tarafından sorgulanırken "ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022 henüz belli olmadı. Taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanların bu hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

Aşağıdaki linkten 2021 yılına ait İstanbul Üniversitesi Taban Puanları linkine ulaşabilirsiniz.

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İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?
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