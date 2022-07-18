İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Üniversite bazında taban ve tavan puanları milyonlarca aday tarafından sorgulanırken "ÖSYM ile İstanbul Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları 2022.