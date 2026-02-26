İstanbul Üniversitesi’nde 15 bin kişilik iftar

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı" 15 bin öğrencinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Ana Kampüsü'nde yapıldı. İftar programına AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de katıldı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İnşallah ülkemiz, siz kıymetli kardeşlerimizin omuzlarında daha da yukarılara çıkacak. Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki kutlu yürüyüşümüz inşallah siz değerli genç kardeşlerimizin gelecekte omuzlandığı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bölgesine ve dünyaya inşallah güzellikler getirecektir" dedi.