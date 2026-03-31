İstanbul Valiliği açıkladı: Mega kente 3 günde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştü

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yağışın bugün sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu anımsatıldı. Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, "Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür." denildi.