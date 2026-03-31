İstanbul Valiliği açıkladı: Mega kente 3 günde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştü

İstanbul Valiliği, 3 gündür etkisini gösteren yağışlarda, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yağışın bugün sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olduğu anımsatıldı. Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, "Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür." denildi.
. Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralandı:
"112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir. İDO BUDO Şehir Hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesi, 28 tehlike arz eden parça."