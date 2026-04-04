İstanbul Valiliği sokak köpekleri için süre verdi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe belediyelerine sokak köpeklerine ilişkin yazı gönderdi.
"MAYIS SONUNA KADAR..."
İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazıda mayıs sonuna kadar sokak köpeklerinin toplatılması istendi. Söz konusu yazıda, bazı ilçelerde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığı ve köpeklerin toplatılma sürecinin yavaş ilerlediğinin altı çizildi.
"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30 Temmuz 2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada belediyelere görevleri hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:
"'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 saylı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek' hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.
"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURUYOR"
Bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal hayat alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
"Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, gereğini rica ederim."