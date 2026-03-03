İstanbul Valisi Davut Gül Çekmeköy’deki lisede bıçaklanan öğrenciyi ziyaret etti

Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. Öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Z.A. ile öğrenci S.K. da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.