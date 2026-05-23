Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Valisi Gül bayram öncesi havadan trafik denetimi yaptı
Giriş Tarihi: 23.05.2026 19:03

İstanbul Valisi Gül bayram öncesi havadan trafik denetimi yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde helikopterle kent trafiğinin yoğun noktalarını denetledi. Denetimlerin bayram sonuna kadar aralıksız olarak devam edeceğini kurallara uymayanların cezalandırılacağı belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valisi Gül bayram öncesi havadan trafik denetimi yaptı
  • ABONE OL

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından mesai saatinin bitimiyle yollarda hareketlilik başladı. Bayramı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren yollara çıktı.

İstanbul Valisi Davut Gül de tatilin ilk gününde helikopterle kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Havadan İstanbul'un giriş çıkışlarındaki yoğun noktaları denetleyen Vali Gül, "İstanbul'un giriş ve çıkışların yoğun olduğu noktalar ile otoyollar ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı denetlendi. Bu denetimler karadan havadan ve denizden devam edecektir kurallara uymayanlar ise cezalandırılacaklardır. Önemli olan insan hayatıdır. Bayram süresince olumsuz bir durum olmaması için 7-24 görev yapılacaktır" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Valisi Gül bayram öncesi havadan trafik denetimi yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA