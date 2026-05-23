İstanbul Valisi Gül bayram öncesi havadan trafik denetimi yaptı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından mesai saatinin bitimiyle yollarda hareketlilik başladı. Bayramı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren yollara çıktı.

İstanbul Valisi Davut Gül de tatilin ilk gününde helikopterle kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Havadan İstanbul'un giriş çıkışlarındaki yoğun noktaları denetleyen Vali Gül, "İstanbul'un giriş ve çıkışların yoğun olduğu noktalar ile otoyollar ve Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı denetlendi. Bu denetimler karadan havadan ve denizden devam edecektir kurallara uymayanlar ise cezalandırılacaklardır. Önemli olan insan hayatıdır. Bayram süresince olumsuz bir durum olmaması için 7-24 görev yapılacaktır" dedi.

