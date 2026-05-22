İstanbul Valisi Gül, bayram tedbirlerini açıkladı

9 günlük bayram tatilinin başladığı bugün İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirlerini açıkladı. Vali Davut Gül'ün 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki bayram tedbirleri açıklamasına Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

Bayramda İstanbul'da 44 bin personelin görev yapacağını söyleyen Vali Gül, "9 günlük tatilde hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ağız tadıyla bayramını geçirmeleri için İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda bütün illerde olduğu gibi İstanbul'umuzda da bir dizi tedbirler aldık. Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7 gün 24 saat görev yapacak. Ekiplerimiz sahada olacaklar. Güvenlik başta olmak üzere asayiş, trafik ve benzeri konularda hemşehrilerimizin ihtiyacı olan alanlarda 7 gün 24 saat mesai arkadaşlarımız sahada bulunacaklar. Bizler de 9 gün boyunca Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Komutanımızla, Sahil Güvenlik Komutanımızla, kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla, mesai arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacağız" dedi.

"BELİRLENEN ALAN DIŞINDA KURBAN KESİMLERİNE CEZAİ İŞLEM YAPTIRIMI UYGULANACAK"

Kurban kesim alanlarını kullanmayanlara cezai işlem yapılacağını söyleyen Vali Gül, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurbanların satış yerleri, kesim yerleri belediyelerimiz tarafından düzenlendi. Başta Tarım İl Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili kurumların denetimi, kontrolü neticesinde bu süreç de sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Hemşehrilerimizden istirhamımız; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen alanların dışında kurban kesilmemesi. Belirlenen alanların dışında kurban kesildiği takdirde cezai işlem anlamında mutlaka bir yaptırımının olacağını belirtmek istiyorum" dedi.

"KURBAN BAYRAMINA YAKIŞIR ŞEKİLDE KURBANLAR KESİLİP , DAĞITILIP ATIKLARININ BERTERAF EDİLMESİ GEREKİR"

Vali Gül, " Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bayramı birlikte geçireceğiz. Hemşehrilerimizin bize yakışır bir şekilde, Kurban Bayramı'na yakışır bir şekilde kurbanları da kesmelerini, dağıtmalarını, atıklarını bertaraf etmeleri çok çok kıymetli. Bir diğer uyarıda bulunmamız gereken mesele, havalar yağmurlu geçmekle birlikte, geçecek olmakla birlikte piknik alanlarında kontrolsüz pikniğin yapılmaması" şeklinde konuştu.

"BELİRLENEN YERLERİN DIŞINDA PİKNİK YAPILMASI VE ATEŞ YAKILMAMASI GEREKİR"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Gül, "Kontrolsüz piknik yapıldığı esnada yangın başta olmak üzere çeşitli olumsuz etkilerini görmekteyiz. Havada, yine karadaki devriye ekiplerimiz, dronlar başta olmak üzere helikopterlerimizle kontrolsüz piknik yapılma ihtimali olan yerlerde denetimlerimiz sürecek, devam edecek. Hemşehrilerimizden istirhamımız; belirlenen yerlerin dışında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması. Bir diğer uyarı yapacağımız nokta, her ne kadar havalar serin olsa da zaman zaman denizlere girilebiliyor. Başta Şile, Çatalca, Beykoz ve benzeri yerler olmak üzere Karadeniz'e sınırı olan yerlerde belirlenen alanların dışında denize girilmemesi. Dalgaların düzensiz olduğunu biliyoruz. Kontrolsüz yerlerde denize girildiğinde cankurtaranın olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BOĞULMA VAKALARININ YAŞANMAMASI İÇİN KARADENİZ KIYILARINDA ŞİLE VE ÇATALCA'DA DENİZE GİRİLMEMESİ GEREKİR"

Vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyaran Vali Gül, "Dolayısıyla da boğulma vakalarıyla karşılaşmamak için karadeniz kıyılarından özellikle Şile ve Çatalca'da denize girilmemesi konusunda da hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Sağlık, itfaiye, altyapı kuruluşları, enerji ve benzeri konularda arkadaşlarımız görevlerinin başında. Ben başta alanda görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere bu işleri koordine eden mesai arkadaşlarımıza, 7/24 hemşehrilerimizle bayramlaşmak için hizmet veren hizmet kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim kazasız, belasız bir bayram geçirtmeyi nasip etsin. Bu vesileyle saflarımızı daha çok sıklaştırmamız gerektiğini, bayram vesilesiyle kırgınlıklarımızın ortadan kalkması gerektiğini hatırlatıyor, sizlere de sizlerin de bayramını tebrik ediyor, hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül, bayram ziyareti için otobüsü kullanan şoför ve yolcuları kurallara uymaları konusunda uyarıp iyi yolculuklar diledi.