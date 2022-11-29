Deniz ulaşımında kısa mesafeler içinde kullanılan vapurlar özellikle İstanbul'da çok fazla ve sık kullanılan ulaşım araçlarıdır. Çünkü sayısız yere ulaşımı kolaylıkla sağlamaktadır. Vapurlar hakkında ise genel olarak merak edilen konulardan bazıları ise nerelere gittikleri ve saatleri olmuştur. Vapurların saatleri genellikle en sık merak edilen konulardandır. Bunun sebebi de zamanın rahatlıkla kullanılmaya çalışılmasıdır. Genel olarak insanlar bir yere ulaşmaya çalışırken bu saatlere dikkat ederek hareket ederler. Biz de bu konudan kaynaklı yazımızda İstanbul vapur saatleri, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar Eminönü, Adalar vapur seferleri ve saatleri gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

VAPUR SAATLERİ

Kadıköy – Kabataş : Bu hattımız hafta içi saatlerinde sabah 7:10 akşam 20:40, cumartesi günleri 07:40 – 20:40 arası, Pazar günü ve tatillerde ise Pazar ve tatil günlerinde ise 12:10 – 20:40 arası seferlerini yapmaktadır. Genellikle yarım saatte bir seferi bulunan bu hattın belli saatler aralığında sefer sıklığı arttırılmaktadır.

Kadıköy – Karaköy – Eminönü: Bu hattımız hafta içi hafta sonu fark etmeksizin aynı saatleri kullanmakta olup, Kadıköy yönünden sabah 06:10, akşam ise 01:00 arası, Karaköy yönünden 06:35 – 01:00 arası, Eminönü yönünden ise 07:20 – 21:00 saatleri arasında kullanılabilmektedir.

Üsküdar – Karaköy – Eminönü: Bu hattımız hafta içi hafta sonu fark etmeksizin aynı saatleri kullanmakta olup, Üsküdar yönünden 06:25 – 22:30, Karaköy yönünden 07:15 – 18:35, Eminönü yönünden ise 06:40 – 23:00 arası saatlerde kullanılabilmektedir.

Kadıköy – Beşiktaş : Bu hattımız hafta içi hafta sonu fark etmeksizin aynı saatleri kullanmakta olup, Kadıköy yönünden 06:45 – 23:15, Beşiktaş yönünden ise 07:15 – 23:45 arası seferlerini düzenlemektedir.

Kadıköy – Karaköy – Beşiktaş: Bu hat sadece cumartesi ve Pazar günleri gece saatlerinde aktif olup Kadıköy yönünden 23:45 – 04:55, Karaköy'den 01:50 – 05:15, Beşiktaş yönünden ise 00:15 – 5:30 arası seferlerini düzenlemektedir.

BEŞİKTAŞ- KADIKÖY VAPUR SAATLERİ

Beşiktaş – Kadıköy vapur hattı İstanbul'un en sık kullanılan hatlarından biri özelliğini taşımaktadır. Beşiktaş yönünden kalkacak vapur saatleri hafta içi hafta sonu fark etmeksizin saat 07:15 – 23:45 saatleri arasında yapılmaktadır. Kadıköy yönünden kalkan vapurun saatleri ise yine aynı şekilde hafta içi ve hafta sonu farkı gözetmeksizin aynı olup 06:45 – 23:45 saatleri arasında yapılmaktadır. Vapurları kullanacak vatandaşlarımızın genellikle bu saatleri gözeterek hareket etmesi ve genel sefer aralığını ve saatlerini inceleyerek ulaşımlarını istediği şekilde, kolayca sağlayabilmesi gerekmektedir.