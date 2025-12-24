İstanbul ve Antalya’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Sosyal medyada ‘Yüzey Temizleyici’ kamuflajı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yılbaşı öncesi "Sahte İçki" operasyonları düzenledi. Son olarak İstanbul ve Antalya'da sekiz adrese baskın yapıldı.
TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK SATTILAR
Sahte içki imalatı yapan, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin sahte içki ve kaçak alkolleri, yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajladıkları ve sosyal medya üzerinden satışa sundukları saptandı.
İSTANBUL'DA 1.5 TON ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Yaklaşık 16 ton sahte içki ve kaçak alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi ele geçirildi.
İstanbul'da çok sayıda şişelenmiş sahte içki bulundu. Halk sağlığını yüksek derecede tehdit eden "Sahte İçki" operasyonları kapsamında İstanbul'da yapılan bir diğer baskında da 1.5 ton sahte içki ele geçirilmiş ve 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.