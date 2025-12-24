Haberler Yaşam Haberleri İstanbul ve Antalya’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Sosyal medyada ‘Yüzey Temizleyici’ kamuflajı!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:21 Son Güncelleme: 24.12.2025 11:36

İstanbul ve Antalya’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Sosyal medyada ‘Yüzey Temizleyici’ kamuflajı!

SON DAKİKA | İstanbul Emniyeti, yılbaşı öncesi “Sahte İçki” operasyonları düzenledi. İki operasyonda 17.5 ton sahte içki ve kaçak alkol ele geçirildi. Sahte içkileri “Yüzey Temizleyici” kamuflajıyla satan 21 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
İstanbul ve Antalya’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Sosyal medyada ‘Yüzey Temizleyici’ kamuflajı!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yılbaşı öncesi "Sahte İçki" operasyonları düzenledi. Son olarak İstanbul ve Antalya'da sekiz adrese baskın yapıldı.

TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK SATTILAR

Sahte içki imalatı yapan, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin sahte içki ve kaçak alkolleri, yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajladıkları ve sosyal medya üzerinden satışa sundukları saptandı.

İSTANBUL'DA 1.5 TON ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Yaklaşık 16 ton sahte içki ve kaçak alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi ele geçirildi.

SABAH UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'da çok sayıda şişelenmiş sahte içki bulundu. Halk sağlığını yüksek derecede tehdit eden "Sahte İçki" operasyonları kapsamında İstanbul'da yapılan bir diğer baskında da 1.5 ton sahte içki ele geçirilmiş ve 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul ve Antalya’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Sosyal medyada ‘Yüzey Temizleyici’ kamuflajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz