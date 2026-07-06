İstanbul ve Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 10 FİRARİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve el koyma işlemine tabi tutulan suç unsuruna ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen ancak adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN KARARLILIK MESAJI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 7258 sayılı Kanun'a (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) muhalefet eden suç örgütüne yönelik maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör