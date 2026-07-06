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Giriş Tarihi: 6.07.2026 08:50 Son Güncelleme: 6.07.2026 09:34

İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan suç örgütlerine yönelik İstanbul ve Muğla’da operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis eylemine iştirak ettikleri belirlenen 19 şüpheliden 9’u gözaltına alınırken, firari olan 10 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam etmekte.

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İstanbul ve Muğla’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitesi "pusulabet.com" ve uzantıları üzerinden örgütlü şekilde illegal bahis oynattığı tespit edilen şebeke çökertildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takipler ile kurumlardan elde edilen dijital delillerin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Sabah erken saatlerde İstanbul ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 10 FİRARİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve el koyma işlemine tabi tutulan suç unsuruna ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen ancak adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN KARARLILIK MESAJI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 7258 sayılı Kanun'a (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) muhalefet eden suç örgütüne yönelik maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak yürütüldüğü vurgulandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #MUĞLA

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İstanbul ve Muğla'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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