İstanbul yine sis altında kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda sis etkili olmaya devam etti. Yer yer etkili olan sis özellikle İstanbul Boğazı çevresinde görüldü. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Boğaz çevresinde ise kimi spor yaparken kimi de balık tuttu. İstanbul'da yaz sıcaklarının yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakması nedeniyle sık sık sis olayının yaşandığı ve önümüzdeki günlerde de sisin etkisinin uzun süre devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Sabaha sisle karşılayan İstanbullular gün içinde 20 dereceyi bulan sıcaklıkla güzel havanın keyfini yaşadılar. Özellikle Ortaköy'de yerli yabancı turistler 15 Temmuz Şehitler köprüsünün sis içerisinde kalmasını fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdiler.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

İstanbul'da etkili olan sisle birlikte hava sıcaklıklarının 20 derece civarında seyredeceği Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağışla birlikte bu derecenin 17'ye kadar düşüş göstereceği kaydedildi.