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Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:05 Son Güncelleme: 14.10.2022 14:05

İstanbul Zonguldak Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Zonguldak İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul Zonguldak arası kaç km olduğu gerek özel araçla gerek otobüs ile yolculuk yapacak kişiler için merak konusudur. Özel araç ve otobüs yolculuğu arasında araç yapısı, hız, duraklama noktaları gibi etkenler nedeniyle km ve süre farkı mevcuttur. Seyahat edecekler, İstanbul Zonguldak arası özel araçla kaç saat sürer, otobüsle Zonguldak İstanbul arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorulara yanıt arar ve uygun aracı seçerler.

İstanbul Zonguldak Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Zonguldak İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul'a yurdumuzun dört bir tarafından gelen yolcular giriş çıkış yapmaktadır. Ülkemizde gelişen ulaşım ağı ve seçenekleri, yolcuları seçenekler arasından kendilerine en uygun olanı seçmek için çeşitli bazı sorulara yöneltmiştir. İstanbul'dan Zonguldak'a ya da Zonguldak'tan İstanbul'a gidecek yolcular için bu yazımızda İstanbul Zonguldak arası kaç km? Özel araçla, otobüsle Zonguldak İstanbul arası Kaç km ve kaç saat sürer sorularının yanıtlarını derledik.

İstanbul Zonguldak Arası Kaç Km?

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde; Zonguldak ise Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ildir. Bu iki il arası mesafe yoldan yola değişmek ile birlikte ortalama 320 km olarak karşımıza çıkar. Hızı ortalama 80 km/h olan bir araç bu yol 4 saatte tamamlanmaktadır.

  • Kuzey Marmara otoyolu 321 km,
  • Kuzey Marmara otoyolu/ DO10 318 km.

Özel Araçla, Otobüsle Zonguldak İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Zonguldak- İstanbul arası 2 yol bulunmaktadır. Bunlardan birisi 321 km olan ve 4 saat 6 dakikada tamamlanan Kuzey Marmara otoyolu, diğeri ise 318 km olan ve 4 saat 18 dakikada tamamlanan Kuzey Marmara otoyolu/ DO10'dur.

Otobüsle Zonguldak ve İstanbul arası yaklaşık 6 saat 15 dakika olarak karşımıza çıkar ve kullanılan yol yaklaşık 330 kilometredir. Ayrıca İstanbul ve Zonguldak arası uçakla 1 saat (245 kilometre) ve yürüyerek 63 saat (303 kilometre) sürmektedir.

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İstanbul Zonguldak Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Zonguldak İstanbul Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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