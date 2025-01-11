İstanbul’a beklenen kar balkanlardan giriş yapacak

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak. Yeni haftada etkili olması beklenen soğuk havanın Balkanlar'dan yurda giriş yapması bekleniyor. Marmara'nın batısında Edirne ve Trakya çevrelerinde ise kar, karla karışık yağmur bekleniyor. Türkiye, yeni haftada yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Yurdun batısında yağışlı havanın etkili olması beklenirken, doğuda da buzlanma ve don olayları bekleniyor. İstanbul'da beklenen hava sıcaklığı ise kar şyağışının beklenmesi ile birlikte yağmur ve sonrasında kar yağışı ile birlikte 9 derece olacak.

AKOM UYARDI: İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklenirken zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri de öngörülüyor. Yağışın yarın da devam etmesi, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde ise hafif şekilde etkili olması tahmin ediliyor. Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.