Haberler Yaşam Haberleri “İstanbul’a geliyorum” diyen motosiklet hırsızının sonu Gayrettepe merdivenleri oldu
Giriş Tarihi: 7.04.2026 11:10

İstanbul’da art arda yaşanan motosiklet hırsızlıklarının şüphelisi, çektiği videoda “icraatlara devam. İstanbul’a geliyorum” dedi. Peş peşe gerçekleştirdiği motosiklet hırsızlıklarının ardından izini kaybettirmek için gizlenen şüphelinin kimliği Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan motosiklet hırsızının son görüntüsü, emniyetin merdivenlerinden kelepçeyle indirilmesi oldu.

  • ABONE OL

"İcraatlara devam, İstanbul'a geliyorum" diyerek video çeken motosiklet hırsızının sonu kelepçelenerek bitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

5 FARKLI HIRSIZLIK OLAYI

Yapılan incelemelerde; İkitelli'den çalınan Ü.A.'ya ait motosiklet, T.Ö.'ye ait motosiklet, B.K.'ye ait motosiklet, Zeytinburnu'ndan S.Ç.'ye ait motosiklet ve Fatih'ten Z.D.'ye ait motosikletin çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda gerçekleşen 5 hırsızlık olayında da benzerlik görüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu 5 motosiklet hırsızlığının şüphelisinin 22 yaşındaki A.H. olduğu tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA KENDİNİ ELE VERDİ

Hakkında 38 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medyada paylaştığı bir video ise dikkat çekti. Görüntülerde motosiklet üzerinde konuşan şüphelinin, videoya "icraatlara devam" yazdığı ve "İstanbul'a geliyorum" dediği görüldü.

KELEPÇEYLE İNDİRİLDİ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında kısa sürede yakalanan şüpheli A.H.'nin, "icraatlar" dediği İstanbul'daki son görüntüsü ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nün merdivenlerinden kelepçeyle indirilirken oldu. İşlemlerin ardından adliyeye götürülen azılı hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz