İstanbul’a kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre Marmara üzerinden gelen nemli hava, Balkanlar'dan sarkan dondurucu soğukla birleşecek. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye'nin yükseklerinde ise kar bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışın İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Ancak, "ayaz" etkili olacak. Karadeniz üzerinden esmesi beklenen poyrazın saatte 70 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor. Hissedilen sıcaklık sıfırın altına yaklaşacak

. Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış, fırtına ve yoğun kar bekleniyor.